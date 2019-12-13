Sanatçıların köyünde "heykel ve seramik tasarım" atölyesi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçıların köyünde 'heykel ve seramik tasarım' atölyesi kuruldu - Son Dakika

Sanatçıların köyünde "heykel ve seramik tasarım" atölyesi kuruldu

7 saat önce

Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ne inşa edilen heykel ve seramik tasarım atölyesinin tamamlandı.

Sanatçıların köyünde

Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ne inşa edilen heykel ve seramik tasarım atölyesinin tamamlandı.

Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu Mehmet Taşdiken, yaptığı açıklamada, sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'ne kerpiç mimari tarzında iki önemli eser daha kazandırdıklarını söyledi.


Köyde 20 Eylül'de yapımına başlayan heykel ve seramik tasarım atölyesi ile 4 köy odası inşaatının tamamlandığını belirten Taşdiken açılış tarihini ise 3 Mart 2020 olarak belirlediklerini aktardı.

Heykel ve tasarım atölyesinde uluslararası sanatçıların usta birikimiyle Anadolu'nun yetenekli gençlerini eğitmeyi planladıklarını anlatan Taşdiken, "Bu eğitimler yetenekli gençlerimizi aynı zamanda meslek sahibi yapacak. Burada sırlı tasarım seramik çalışmaları olacak. Yeni objeler üretilecek. Uluslararası ünlü tasarım seramikçileri ve Vounus sanatçıları gelecek. Seramik atölyemizi İngiltere Kraliyet ödüllü Kıbrıslı seramik tasarımcısı ve heykeltıraş Sevcan Çerkez yönetecek. Heykel atölyesini ise Türkiye'nin 30'dan fazla kentinde heykel çalışmaları bulunan Meral Aran Kaysı yönetecek.Burada usta seramikçilere yeni kapılar açacak tasarım eğitimleri de verilecek. Ayrıca, diğer bir projemiz de köy odası projesi. Hayata geçirdiğimiz ve artık örneği kalmamış geleneksel köy odaları da köyümüzde yeniden canlandırılmış olacak." dedi.

Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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