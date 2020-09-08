Sanatçıların köyüne yerleşen Ali Osman Erbaşı, müzik çalışmalarını burada sürdürüyor - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'ndeki sanatçı köyü Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşen ünlü bestekar ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı, müzik çalışmalarını artık buradaki kerpiç evinde yürütüyor.

Türk Halk Müziği'nin duayen ismi bestekar, aranjör, prodüktör ve bağlama ustası Erbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de artık Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleştikten sonra Hüyüklü olduğunu belirterek, "Müzik çalışmalarıma da artık burada devam ediyorum." dedi.

Doğaya yakın olmanın çok güzel olduğunu belirten Erbaşı, "Hüyük gerçekten özel bir yer. Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem bey sağolsun, gerçekten bütün Hüyük'ü kendi evi gibi görüp canla başla çalışıyor. Ondan daha güzel bir tarafı daha var. Müziği ve sanatı çok destekliyor. Ben geçen sene burada festivale gelmiştim. Festivalde buradaki havayı, bu ortamı görünce çok sevdim ve köyün kurucusu Mehmet Taşdiken Bey ile tanıştım, ondaki o sanat, hizmet aşkını görünce daha da çok sevdim burasını. Dedi ki, 'hocam buradan bir ev ister misin', 'tamam, geliyorum' dedim. Geçen senenin Ekim ayından beridir buradayım. İnşallah bundan sonra müzik çalışmalarımla buradan hizmet vermeye devam edeceğim." diye konuştu.

Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini de vurgulayan Erbaşı, "Umutsuzluk yok. Üretmeye döneceğiz, çok tüketici olduk. Dünyaya biz üretmek için geldik zaten. Böylece düzelecek inşallah. Ben kendi dünyamda zaten üretiyorum ve buradaki evimde stüdyom var. Her zaman ki gibi 20-25 yıldır da üretiyorum aynı şekilde çalışıyorum. Onlar hayata geçsin geçmesin en azından üretmiş oluyorum. Herkes öyle yapmalı bence. " ifadelerini kullandı.

Erbaşı, Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleştikten sonra burada da çok sayıda eserin ortaya çıkmaya başladığını de belirtirken, "Tabi sürprizler olacak. İnşallah onları da yavaş yavaş sunacağız." şeklinde sözlerini tamamladı.