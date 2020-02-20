Sanatçıların maaşlarını zimmetine geçiren mutemet adliyede - Son Dakika

İzmir Devlet Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümünde çalışan ve iddiaya göre tefeciye borcu olduğu için sanatçıların ve çalışanların maaşlarını kendi hesabına geçirerek ortadan kaybolan mutemet, yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu bünyesindeki 57 ses, 22 saz, 4 misafir saz sanatçısı, 1 misafir ses sanatçısı ile 17 çalışan, ayın 15'inde yatması gereken Şubat ayı maaşlarını hesaplarında göremeyince durumu Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç'e iletti. Güvenç'in de maaşının yatmadığı belirlenince dolandırıldıklarını düşünen sanatçı ve çalışanlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan inceleme sonucu mutemet Y.Y'nin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı tespit edildi. Y.Y.'nin bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlendi. Sanatçıların ve çalışanların maaşlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla emniyet birimleri tarafından aranan mutemet Y.Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalandı. Y.Y.'nin polis tarafından alınan ilk ifadesinde, borcu olduğunu ve bu yüzden suçu işlediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Y.Y., sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR