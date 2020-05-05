Sanatçıların "Türkülerle evde kal Türkiyem" konserleri ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanatçıların 'Türkülerle evde kal Türkiyem' konserleri ilgi görüyor - Son Dakika

Sanatçıların "Türkülerle evde kal Türkiyem" konserleri ilgi görüyor

6 saat önce

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sanatçı arkadaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek amacıyla evinden canlı yayınla konser veriyor.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sanatçı arkadaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek amacıyla evinden canlı yayınla konser veriyor.

Güçlü sesi, sahne performansı ve güler yüzüyle Türk Halk Müziği'nin sevilen isimleri arasından yer alan Sümer Ezgü, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin sürdüğü günleri, Antalya'daki evinde geçirmeye özen gösteriyor.

Ezgü, evde çalıp söylediği türküleri ise sağlık çalışanlarına ve evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla sosyal medyadaki hesabından canlı paylaşıyor.

Ezgü'nün ev konserlerine, video konferansla bağlanan sanatçı arkadaşları Melihat Gülses ve Tuncay Kurtoğlu eşlik ediyor. Bazı müzisyenler de bu konserlere bağlama, ney, davul, piyano, çello ve keman gibi enstrümanlarıyla bulundukları yerden destek veriyor.

Beraber ve solo türkülerin canlı seslendirildiği, "Türkülerle evde kal Türkiyem" sloganı ile başlatılan etkinlik, binlerce takipçinin beğenisini kazanıyor.

Konserler sırasında dinleyicileriyle etkileşim halinde olan Ezgü, Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve mümkün olduğunca evlerden çıkılmaması gibi uyarılarda da bulunuyor.

"İnsanları müzikle bütünleştiriyoruz"

Sümer Ezgü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde sanatın ve müziğin, toplum için ne kadar değerli olduğunun daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Kovid-19'la mücadele sürecinde sanatçıların da "evde kal" çağrısına uyduğunu ancak üretimlerinin sürdüğünü belirten Ezgü, sanatçı arkadaşlarıyla bir araya gelerek canlı konserler düzenlediklerini kaydetti.

"Ümitsiz olunan anlarda bile, yaptığımız müzikle insanları bütünleştirmeyi amaçlıyoruz." diyen Ezgü, farklı şehirlerden online bağlanan solist ve müzisyenlerle takipçilerin beğenisini kazanan çok güzel konserler verdiklerini dile getirdi.

Ezgü, "Bu konserlerimizde müzisyen Mahmut Abra'nın bestelediği Nazım Hikmet'in 'Hastalar, kardeşlerim iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek.' şiirini de müzisyen arkadaşlarla uzaktan söyledik. Bize umut veren bir şiir ve bunu seslendirmemiz, bu koronavirüs günlerinde bir kazanç oldu." diye konuştu.

"Telefon, bilgisayar başında konser veriyoruz"

Dünyada amatör de olsa internet ortamında televizyonculuk yapılmaya çalışıldığını dile getiren Ezgü, eskiden konserleri sahnelerde verirken, artık telefon ve bilgisayar başında konser düzenlediklerini belirtti.

Canlı yayınlarının dünyanın her yerinden takip edildiğine dikkati çeken Ezgü, şöyle konuştu:

"Belki bunlar 5-10 sene sonra olacaktı ama şimdi koronavirüs salgınıyla bu süreç daha da hızlandı. Şaşırtıcı bir şekilde insanlar arasında bir iletişim var, bu bizi de mutlu ediyor. Canlı yayında istekler hemen karşılanıyor, vermek istediğimiz mesajları anında dinleyiciye iletiyoruz. Sanal ortamda yaptığımız konserler, bizim yüz yüze yaptığımız konserlerden daha fazla kişiye, dünyanın dört bir köşesindeki geniş kitlelere ulaştı. Dünyanın her yerine, televizyon programındaki gibi aynı anda binlerce, milyonlarca kişiye ulaşıyoruz ve gerektiğinde karşılıklı konuşabiliyoruz. Diğer yandan bu süreçte değerlerimizi, ülkemizi ve doğanın kıymetini bilmemiz gerektiğini gözden geçiriyoruz."

Salgın öncesi çocuklarla "Leblebi koydum tasa" türküsünü seslendirdiğini ve klibini de çektiklerini ifade eden Ezgü, internet ortamında yayınlanan bu eserin de bu süreçte ilgiyle karşılanmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Sanatçıların Türkülerle evde kal Türkiyem konserleri ilgi görüyor

Sümer Ezgü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:29 Kaynak: AA


Son Dakika

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı         
17:41
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi         
17:32
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı         
17:13
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu         
16:47
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Benzine 5 kuruş zam geldi Benzine 5 kuruş zam geldi         
16:31
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu         
16:29
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi         
16:22
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı         
16:19
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi         
16:12
ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti         
16:11
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı         
16:09
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek         
16:09
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı         
16:00
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi         
15:57
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor 253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor         
15:54
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu         
15:44
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim         
15:39
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
15:27
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak         
15:16
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır         
15:13
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 18:23:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanatçıların "Türkülerle evde kal Türkiyem" konserleri ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]