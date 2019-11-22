Göçmenlerin, mültecilerin ve Türk sanatçıların eserlerinden oluşan "Sanatçının Göç'ü Sanatın Gücü" sergisi açıldı.

Ankara Sanat, Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından projesi yürütülen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin desteklediği serginin açılışı Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı'nda yapıldı.

Ankara Sanat, Kültür ve Medeniyet Derneği Başkanı Bilge Özcan, açılışta yaptığı konuşmada, Ankara'daki çalışmaları esnasında Türkiye'de yaşayan mülteci sanatçıların varlığından haberdar olduklarını ve bu işin takipçisi haline geldiklerini kaydetti.

Özcan, göç hikayesinin sanat boyutuyla ilgilendiklerini belirterek, İstanbul'daki Suriye Dostluk Derneği ile irtibat kurarak mülteci sanatçılara ulaştıklarını anlattı.

Gaziantep, Bolu ve Mardin gibi illerdeki sanatçıları bularak bu kişilerin eserlerini bir araya getirdiklerini anlatan Özcan, "Aynı zamanda Türk sanatçıları da bir araya getirelim, bir entegrasyon olsun. Onları tanıştıralım. Onlar bizim sanat gelişimimizden, biz onların sanat gelişiminden ve bakış açılarından yararlanarak zenginliklerimizi birleştirelim istedik." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli de Türkiye'nin üç yıldır aralıksız olarak dünyada en kalabalık mülteci grubuna ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Garelli, sanatın evrensel bir dil ve dayanışma sembolü olduğunu dile getirerek, "Bu serginin mülteci, göçmen ve sanatçıyı Türk toplumuna daha iyi anlatacağına inanıyoruz. Sanatın tüm dil, anlayış ve önyargıların yarattığı boşlukları doldurabileceğine inanıyoruz. Bu sergideki sanatçıların çalışmaları kardeşliğin net örnekleridir." ifadesini kullandı.