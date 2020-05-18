Sanatçıyı yaşat sanat yaşasın

Orhan Gencebay, Tahir Sarıkaya'nın "Uyan Türkiyem" isimli haber programına Skype üzerinden canlı yayın konuğu oldu. Gencebay, 2 aydan fazladır evde olduğunu söyledi:



"Evde çalışmaya alıştım. Yeni besteler yapıyorum, sazımı çalıyorum, kitap okuyorum, fikirler üretiyorum" dedi. Gencebay, sanat camiasının pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları ise şöyle anlattı: "Sanatçıyı yaşat ki sanat yaşasın. Sanat camiası son derece zorda. Böyle bir zor dönem daha önce görmedim. Maddi durumu çok iyi olan 5-10 sanatçı var.



Ancak meslek birliklerine kayıtlı 20 binin üzerinde sanatçı, kayıtlı olmayan 50-60 bin sanatçı var. Sanat ve müzik alanında hayat durmuştur.



Maddi ve manevi haklarını alamadıkları için yaşayamıyorlar. Bazılarının emeklilik gibi bir güvenceleri yok. Hatta yemeğe ekmekleri yok. Üreten sanatçıların haklarını vermelerini istiyorum.



Geçen sene, dünyada üretim olarak 300 bin albüm adedi var, bizde ise 200 adet. Herkes sanıyor ki sanatçı, sadece eğlence adamıdır."