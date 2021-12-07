Sanatın buluşma noktası, Kocaeli Tarihi Gar Binası - Son Dakika

Bilindiği gibi pandemi döneminde ara verilen çalışmalara yeni sezonla birlikte yeniden start verilmişti. Ekim ayında "İki Deniz Bir Şehir" konulu fotoğraf yarışması sergisi ve ödül töreni ile başlayan sergiler daha sonra Ekim Geçidi 20. Yıl "Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk" Kocaeli Sergisi'yle devam etti.

Son olarak "Atatürk" konulu canlı resim performansıyla yine fark yaratan bir çalışmaya ev sahipliği yapan, Tarihi Gar Binası pandemi koşullarına uygun olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyor. Tarihi dokusu, şehir merkezine yakınlığı ve muhteşem ortamıyla, eserlere ayrı bir hava katan mekân, sanatçılar tarafından tercih ediliyor. Önümüzdeki 2022 yılında da yoğun talep gören sergi salonu yine Kocaeli'ye değer katmaya devam edecek.