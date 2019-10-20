Sanatın imalatı da icrası da burada gerçekleştiriliyor

Konya'da Türk-İslam medeniyetinin mirasının korunması amacıyla topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezinde (İRFA) enstrüman imalatının yanı sıra geleneksel sanatlar, sema talimi ve tekke musikisi eğitimi veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İnsan ve İrfan Vakfı iş birliğiyle yaklaşık 2 yıldır hizmet veren İRFA'da, Türk-İslam medeniyetinin mirasının korunması ve aslına uygun şekilde ihya edilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri icra ediliyor.

Türk-İslam mimarisinin özelliklerini yansıtan külliyesinde topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen merkezde, semahane, konferans salonu, atölye ve derslikler yer alıyor.

Haftanın her günü öğrencilerini ağırlayan İRFA'da, sema talimi, tekke musikisi meşki, enstrüman imalatı eğitimi verilerek, atölye çalışmaları tertip ediliyor.

Mevlana Müzesi yakınındaki merkezin müstakil bölümünde ise geleneksel Türk-İslam sanatına uygun şekilde inşa edilen "Konyanüma" yer alıyor. Konya'yı gösteren anlamına gelen Konyanüma'da da 13. yüzyıl Konyası ve dönemin ustalarının eserleri panoramik müzede sergileniyor.

Mimarisiyle ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor

İRFA Müdürü Zübeyir Belviranlı, merkezde musiki alanında uzman kabul edilen musikişinaslar tarafından eğitim verildiğini söyledi.

Ney, ud, kanun, keman, çello, rebab, tanbur gibi sazların eğitimi ile talebe bağlı ritimli sazların da kurslarına öğrenci aldığını anlatan Belviranlı, şöyle konuştu:

"Hazreti Mevlana ve Mevlevilik' denilince akıllara 'sema' geliyor. İRFA, Hazreti Mevlana'nın öğretilerini takip ederek, sema talimi kursu düzenlemektedir. Verilen kursta yeterli niteliğe erişen semazen adayları 'sema dedesi' tarafından etkinliklerinde semazen olarak yer bulma imkanı elde etmektedir. Semahanemiz ise Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Mevlevihanelerden esinlenerek inşa edilmiş neoklasik mimari özelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaktadır. Semahanede periyodik olarak Acemaşiran, Acembuselik, Hüzzam, Suzidilara ve Hisarbuselik gibi çeşitli makamlarda bestelenmiş Mevlevi ayinleri icra ediliyor."

"300 öğrenci hocalarından birebir ders alıyor"

Belviranlı, merkezde Türk-İslam sanatları eğitimlerini vermeye gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, irfan medeniyetini bugünün şartlarına uygun olarak yeni nesle aktarmak. Bu medeniyete mensup insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 300 öğrenci hocalarından birebir ders alıyor. 2019-2020 eğitim dönemine de başladık. Halihazırda 8 ayrı atölyede ney, keçe, cilt, tezhip, hüsnü hat ve rebap eğitimi gibi dersler veriliyor. Enstrümanların imalatı da sanatın icrası da burada yapılıyor. Aslına uygun olarak Mevlevi mukabelesi haftada bir gün icra ediliyor."