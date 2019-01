Sanatın Kalbi Gaziantep Sanat Merkezinde Atıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep sanat merkezi sanatın ve sanatseverlerin uğrak noktası oldu.

Aldığı ödüllerle kentin markalaşan yüzü olan merkezde, sanatın kalbi atıyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çabalarıyla atıl bir durumda bırakılan adliye binasına yönelik restorasyon çalışmaları 2015 yılında başlanarak 2016 yılının Nisan ayında Gaziantep sanat merkezine dönüştü.



Geçtiğimiz yıl 123 bin 452 kişiye ulaşan Gaziantep sanat merkezi, birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tarihi binasıyla her yaştan insana kapılarını açan merkezde, Gaziantep kent arşivi, sanat merkezi kütüphanesi, sanat galerileri, kafe, restoran, çocuk sanat merkezi, yetişkin sanat ve meslek edindirme kursları(GASMEK), dijital kütüphane ve çok amaçlı salonlar yer alıyor.



2018 yılında sanat merkezinde 29 farklı sergi açıldı, sanat merkezi 43 bin 686 sanatseveri ağırladı. Sanat merkezine gelen ziyaretçiler farklı sanat dallarından oluşan eserleri görme ve sanatçılarla tanışma fırsatını yakaladı.



Öte yandan sanat merkezi kütüphanesinden 15 bin 292, çok amaçlı toplantı salonlarında gerçekleşen toplantı ve söyleşilerden 2 bin 336, GASMEK kurslarından 10 bin 518, çocuk sanat merkezindeki müzik enstrümanları atölyeleri ve sanatsal atölyelerinden 17 bin 923 çocuk olmak üzere birçok vatandaş yararlandı. Gaziantep kent arşiviyle geçmişe tanıklık eden sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Restorasyon çalışmalarına 3 ödül



Ulusal ve uluslararası alanda dikkatleri üzerine çeken Gaziantep sanat merkezi, yapex restorasyon fuarında "15. Yıl Özel Ödülü" aldı.Türkiye gayrimenkul sektörünün imza projeleri " Sign of the City Awards Premium Proje" ödülüyle başarılarına bir yenisini daha ekleyen merkez, Tarihi Kentler Birliği tarafından 15 yıldır düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında, Süreklilik Ödülünün sahibi oldu. - GAZİANTEP

