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Sanatın Kalbi İstMarina'da atacak!

2 saat önce

İstMarina Sanat, 21 Ekim – 06 Aralık 2019 tarihleri arasında 15 sanatçının eserlerinin sergileneceği "Bu Ben Değilim!" isimli resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapacak…

Sanatın Kalbi İstMarina'da atacak!, System.String[]

Sosyal ve kültürel etkinlikleri denize nazır konumunda sunan şehrin sanat merkezi İstMarina Sanat, yeni bir resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. "Bu Ben Değilim!" isimli resim ve heykel sergisi 21 Ekim Pazartesi günü sanat severlerin beğenisine sunulacak.

15 sanatçının eserlerinin sergileneceği sergide, resim ve heykele dair seçkin örnekler yer alacak. İstanbullular, sanatın özgün örneklerini 06 Aralık 2019 tarihine kadar İstMarina Sanat'ta ziyaret etme imkanı bulacak.

''Bu Ben Değilim! '' resim ve heykel sergisinde Ahmet Doğan, Berk Kakeci, Berke Uysal, Büşra Ürer, Can Açıkgöz, Dilara Çakal, Doğanay Odabaş, Erkan Şakar, Gökhan Gümülcine, Gürkan Çakır, Hakkı Kandır, İrem Hakyemez, Selma Hekim, Sinan Yılmaz, Sümeyye Aydemir'in eserleri sergilenecek.

İstMarina Sanat, yeni resim ve heykel sergisi ile zamanını sanatla iç içe geçirmek isteyenleri sanat galerisine bekliyor.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:08 Kaynak: Bültenler
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