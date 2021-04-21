Sanatını bebeğinin tırnaklarında deneyen anne, eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen nail art yani tırnak sanatını genç yaşlı hemen herkeste görmek mümkün. Özellikle sosyal medya platformlarında videolu anlatımlarla uygulaması anlatılan tırnak sanatı, özel merkezlere gidemeyenler için evlerde bile uygulanır hale geldi.

HESABINDAN REKLAM YAPTI

Ancak ne yazık ki tırnak sanatının güzel örneklerini yalnızca yetişkinlerde göremiyoruz. Yeni anne olan tırnak artisti ismi bilinmeyen bir kadın, yeni doğmuş bebeğinin tırnaklarını uzatarak sanatını minicik yavrunun üzerinde denedi. Yaptığı bu hareketi bir de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıp bebeğinin tırnakları üzerinden reklam yaptı.

İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplayan olayın detayları...





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