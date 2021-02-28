Sanatını sokağa ve sosyal medyaya taşıdı, milyonlara ulaştı - Son Dakika

Sanatını sokağa ve sosyal medyaya taşıdı, milyonlara ulaştı

28.02.2021 09:58

Sanatını sokağa ve sosyal medyaya taşıdı, milyonlara ulaştı Kukla sanatçısı Adem Ocaktan'ın sosyal medyada paylaştığı ikili cüce şovu 50 milyon kez izlendi Adem Ocaktan: "Videoları izleyenler cücelerin nasıl yürüdüğünü merak ediyor" Kayserili kukla sanatçısı Adem Ocaktan, pandemide tiyatro...

Sanatını sokağa ve sosyal medyaya taşıdı, milyonlara ulaştı

Kukla sanatçısı Adem Ocaktan'ın sosyal medyada paylaştığı ikili cüce şovu 50 milyon kez izlendi

Adem Ocaktan:

"Videoları izleyenler cücelerin nasıl yürüdüğünü merak ediyor"

KAYSERİ - Kayserili kukla sanatçısı Adem Ocaktan, pandemide tiyatro ve eğlence merkezine gidemeyenler için sokakta ve trafik ışıklarında çektiği videoları sosyal medyada paylaştı. Ocaktan'ın paylaşımları Türkiye sınırlarını aşarak milyonlarca kişiye ulaştı ve izlenme rekorları kırdı.

Kayseri sokaklarında çektiği kukla videolarıyla sosyal medyada izlenme rekorları kıran Adem Ocaktan, kukla merakının çocukluktan beri geldiğini ifade ederek, "Lise yıllarımda kuklayı profesyonel ustalardan ders alarak öğrendim. Yıllar içinde kendimi geliştirerek farklı farklı kuklalar yapmaya çalıştım. Gelenekselin dışına çıkarak kendimi göstermek istedim" dedi.

Pandemi döneminde kısıtlamalarla birlikte insanların tiyatro veya eğlence mekanlarına gidemediğini, eğlenemediklerini ve sosyal hayattan biraz uzaklaştıklarını söyleyen Ocaktan, "Ben de sanatımı sokaklara taşıdım, insanlara eğlenceli videolar çektim. Bu videoları sosyal medyada paylaşarak insanlara moral kaynağı oldum. Buna da çok seviniyorum. Özellikle çocuklarımızın severek izlediği gösterilerim oldu" diye konuştu.

Sosyal medya platformlarında en çok ilgi çeken ve merak uyandıran şovunun ikili cüce şovu olduğunu anlatan Ocaktan, "Görenler bu cüce nasıl yürüyor diyorlar ve çok merak ediyorlar. Türkiye'den ve yurt dışından insanlar bile çok merak ederek mesajlar atıyorlar. Bunu nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorlar. Şu anda en yüksek izlenen videom 50 milyona ulaştı. Diğer platformlarda da videolarımın izlenme oranı milyonlara ulaşıyor" dedi.

Videoların yurt dışında da ilgi gördüğüne dikkat çeken Adem Ocaktan, özellikle Kayseri Kalesi, Erciyes Kayak Merkezi ve şehrin tanınmış yerlerinde çekim yapmaya çalıştığının altını çizerek, "Bu sayede Kayseri'nin yurt içi ve yurt dışında da tanıtımına destek olmaya çalışıyorum" ifadesinde bulundu.

Trafik ışıklarında video çekip çekmemekte önceleri kararsız kaldığını ancak vatandaşların ilgisini gördükçe mutlu olduğunu belirten Ocaktan, "Bir gün 5'li kukla gösterimde araçlar korna çalarak bana eşlik etti ve müzik çaldılar. Araçların korna sesinde dans ettim. Sanata ve sanatçılara destek verdikleri için Kayseri halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sanatını sokağa ve sosyal medyaya taşıdı, milyonlara ulaştı
Sanatını sokağa ve sosyal medyaya taşıdı, milyonlara ulaştı
Sanatını sokağa ve sosyal medyaya taşıdı, milyonlara ulaştı
Sanatını sokağa ve sosyal medyaya taşıdı, milyonlara ulaştı
Sanatını sokağa ve sosyal medyaya taşıdı, milyonlara ulaştı

Türkiye, Kayseri, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanatını sokağa ve sosyal medyaya taşıdı, milyonlara ulaştı - Son Dakika


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