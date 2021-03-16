Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı - Son Dakika

Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı

16.03.2021 12:38
Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı, System.String[]

Elazığ'da özel çocuklar, anneleriyle birlikte 'Kadının Hayata Güçlü Dokunuşu' projesi kapsamında ebru sanatını öğrenerek hayatlarına renk kattı.

Elazığ'da özel çocuklar, anneleriyle birlikte 'Kadının Hayata Güçlü Dokunuşu' projesi kapsamında ebru sanatını öğrenerek hayatlarına renk kattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü özellikle dezavantajlı kadınların sanat ile buluşması için "Kadının Hayata Güçlü Dokunuşu' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi bünyesine görev yapan usta öğreticiler tarafından verilen destekle özel bireyler ve annelerine 'Ebru' sanatı eğitimi verilmeye başlandı. Elazığ Anaokulu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda verilen eğitime katılan anneler hem çocuklarıyla zaman geçiriyor hem de öğrendiği sanatla ürünler ortaya çıkartarak ekonomik kazanç elde ediyor. Bugünkü eğitime katılan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, burada anne ve çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Proje kapsamında dezavantajlı ailelerin sanat ile buluşabildiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Kadının Hayata Güçlü Dokunuşu, projesi kapsamında Elazığ Anaokulu'muz tarafından gerçekleştirilen bir proje. Bu projede hem özel eğitim öğrencilerimiz hem de onların anneleri bu proje dahilinde eğitimlerini aldı. Özellikle buradaki amaç, dezavantajlı bölgelerde ve yerlerde kalan kadınlarımıza yönelik bu ebru sanatını tanıtmak ve onlara bunu öğretmek" dedi.

Proje kapsamında bir yıldır anne ve öğrencilerle etkinlik yaptıklarını aktaran Usta Öğretici Gamze Yıldız, "Buradaki amacımız annelerimiz sosyalleştirmek, onlara hayatlarında bir nebze de olsa mutlu etmek. Ebru sanatı ile rahatlatıyoruz. Beraber sergilerimiz oluyor. Anneler onların satışlarını yapıyorlar bu kapsamda kendilerine kazanç da sağlamış oluyorlar. Hedefimiz hem onları sosyalleştirmek hem de hayatı kazandırmak" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı
Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı
Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı
Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı
Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı
Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı
Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı
Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı
Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sanatla buluşan özel çocuklar ve anneleri hayatlarına renk kattı - Son Dakika


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