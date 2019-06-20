Safranbolu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı Teknik Destek Programınca kabul edilen "Sanatla terapi Safranbolu" projesi kapsamında okul öncesi öğretmenlerine eğitim verildi.
Ali Baba Anaokulu'nda verilen eğitimle ilgili açıklama yapan Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
, öğretmenlerin sanat terapisinin geçmişine ve çocuklar üzerindeki kullanımına dair önce teorik sonra pratik bilgiler edindiğini söyledi.
Okullardaki sanat derslerinin çocuğun kendini ifade edebilmesi açısından önemli olduğunu aktaran Gümüş, şunları kaydetti:
"Okul öncesi dönemdeki çocuklar, dünyayı algılamaya ve yaratıcı bir şekilde keşfetmeye başlar.
Sanatla terapi, öğrencilerin kişisel problemlerini sözlü veya farklı ifade teknikleriyle ortaya koymalarına izin vermektedir. Bu terapiyle öğrencilerin fiziksel ve duygusal yetileri öğrenme yetileriyle birlikte gelişmektedir.
Sanat terapisi, bireylerin iç dünyalarındaki ihtiyaç ve problemleri sözel olarak dile getiremedikleri durumlarda, sanatın araçlarını kullanarak kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir tekniktir."