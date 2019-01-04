Son Dakika Haberleri: Sanatla Uğraşan Öğrenci Kendine Güvenir"

Sanatla Uğraşan Öğrenci Kendine Güvenir"

39 dakika önce

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Sanatla uğraşan öğrenci kendine güvenir, olumlu değerleri savunur, sağlıklı ve karakterli birey olarak toplumda yer alır." dedi.

Sanatla Uğraşan Öğrenci Kendine Güvenir
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Sanatla uğraşan öğrenci kendine güvenir, olumlu değerleri savunur, sağlıklı ve karakterli birey olarak toplumda yer alır." dedi.

Erzurum Lisesi Konferans Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde okullarda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla müzik öğretmenleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kurumun şube müdürleri Hüsnü Uyanık ve Fatih Karasu'nun katıldığı toplantıda müzik dersinin eğitimdeki yeri ve önemi ele alındı.

Kaygusuz burada yaptığı konuşmada, sanatın eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek, "Müziksel ve ritmik zeka gelişiminin, birçok zeka alanına özellikle de matematiksel zeka gelişimine olumlu etkileri var, bu nedenle müziksel ve ritmik zekası gelişmiş öğrencilerimiz diğer temel derslerde de başarılı oluyor." dedi.

Müzik aletinin, bu enstrümanı çalan öğrencinin özgüvenine katkı yaptığını belirten Kaygusuz, "Sanatla uğraşan öğrenci kendine güvenir, olumlu değerleri savunur, sağlıklı ve karakterli birey olarak toplumda yer alır." ifadelerini kullandı.

Kaygusuz, madde ve teknoloji bağımlılığına da değinerek, sanat ve sporun bağımlılıklarla mücadele önemli olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:00 Kaynak: AA

Karasu, Erzurum, Güncel
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