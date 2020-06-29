Sanatla yaşam atölyeleri sanatçılarını bekliyor - Son Dakika

Beylikdüzü ve İstanbul'un nefesi olan Yaşam Vadisi 1. Etap'ta bulunan Sanatla Yaşam Atölyeleri'ne ön başvurular başladı.



Kentin yeşil alanlarını doğru planlamayla sanatsal çalışmalar için elverişli hale dönüştüren Beylikdüzü Belediyesi, Sanatla Yaşam Atölyeleri'ni yeniledi. Beylikdüzü ve İstanbul'un nefesi olan Yaşam Vadisi 1. Etap'ta bulunan ve Resim, İllüstrasyon, Karikatür, Ebru ile Ahşap Yakma alanlarında çalışan sanatçı ve sanatseverlerin kullanımına sunulacak olan Sanatla Yaşam Atölyeleri'ne ön başvurular başladı. 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek başvurular Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nden haftanın 7 günü 10.00 - 17.30 saatleri arasında yapılabilecek. İlçe sınırları içerisinde yaşayan ve 18 yaşından büyük tüm vatandaşların başvuruları Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından kura sistemiyle belirlenecek.



Atölyeler daha kullanışlı ve işlevsel hale getirildi



30 Aralık 2019 tarihi itibariyle tadilata giren atölyeler, fiziksel ve sanatsal anlamda daha fazla kullanıcıya hizmet sunabilmek amacıyla yenilendi. Yeni dönem kullanıcılarına 3 aylık periyodlarda haftanın 6 günü hizmet sunacak olan Sanatla Yaşam Atölyeleri'nde tüm atölyelerin daha fazla sanatseverin kullanımına açık olması amaçlandı. Yeni dönemde atölyelerde ayrıca kurs hizmeti verilmeyecek ve deneyimli sanatçılar çalışmalarını bu alanda ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Sanatla Yaşam Atölyeleri yeni döneminde, çeşitli sanat alanlarında verilecek hizmetlerle, kısa dönem çocuk ve gençlik atölyeleri, sanat söyleşileri ve daha bir çok sürpriz etkinlikle Beylikdüzü'nde güçlü bir sanatsal paylaşım merkezi olma yolunda çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL