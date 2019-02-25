Sanatseverler Mart Ayında "ARTWEEKS @AKARETLER"DE

Bilgili Holding'in işbirliği ve desteğiyle, DB Dergi Grubu basın sponsorluğunda gerçekleşen "Artweeks @Akaretler" sanat etkinliğinde; Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunda yerli ve yabancı birçok önemli sanatçının eserleri, 15 gün boyunca Akaretler'de yer alacak.

Eylül ayında ilki gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören 'Artweeks @Akaretler', yeni sanat sezonunda farklı, dinamik ve sıra dışı bakış açısıyla daha fazla eser ve koleksiyonu sanatseverler ile buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik süresince sanatçı ve koleksiyoner buluşmalarına, workshoplara, sanat sohbetlerine, sergi turlarına, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak.

Bu etkinlik kapsamında mekânlar ve yer alacak sergiler ise şöyle;

4 Numarada Burcu Perçin'in yakın ve uzak geçmişinden sanatçı dostlarını davet ederek kurguladığı "Ortak Manzarada Buluşma" başlıklı sergide yer alan sanatçılar Burcu Perçin, Kemal Seyhan, Burhan Kum, Sinan Logie, Ekrem Yalçındağ, Burcu Yağcıoğlu, Mustafa Horasan, Ansen, Ekin Saçlıoğlu, Rasim Aksan, Ahmet Elhan ve Nuri Kuzucan.

21 Numarada Artsümer Onur Gülfidan, Gözde İlkin, Erdal Duman, Serkan Demir, Bahar Yörükoğlu ve Merve Çanakçı ile, The Empire Project Ali Taptık, Alp Sime, Banu Birecikligil, Burhan Kum, Can Pekdemir, Cemil Batur Gökçeer, C.M. Kösemen, Emin Altan, Esra Rotthoff, Halil, Jasper de Beijer, Lale Tara, Mehmet Güleryüz ve Nathalie Mamboury Güleryüz'den güncel bir seçki ile yer alıyor.

Geçen sene ana etkinliğin gerçekleştiği 37-39 numarada ise birçok farklı sergi bir arada olacak. Merdiven Art Space Fırat Engin, Leyla Emadi, Şakir Gökçebağ ve Işıl Eğrikavuk ile, genç küratör Begüm Alkoçlar "Nasıl Söylesem" başlıklı genç sanatçılara yer verdiği sergisinde Ahu Akgün, Bahadır Çolak, Bora Güney, Buğra Erol, Büşra Çeğil, Çağıl Harmandar, Emrullah Orunklu, Hüseyin Aksoy, Kadriye İnal, Ömer Mirdemir ve Veli Aras Yalçınkaya ile Ahmet Oran solo sergisiyle, Selma Gürbüz küçük bir seçkiyle, Cengiz Yatağan yeni çalışmalarıyla, Seyhun Topuz, Ekrem Yalçındağ, Sabire Susuz, Serkan Adın, Bahar Oganer, Arzu Akgün, Suat Akdemir, Kübra Boy, Deniz Ardıç, Serkan Adın, Zeynep Çilek, Jose Luis Puche, Abdulkadir Öztürk, Nesli Türk, Saghar Daeiri, Şevket Sönmez, Eylül Deniz, Yiğit Yazici, Nilay Özenbay, Serife Ercantürk, Gözde Baykara ve Ziya Tacir eserleriyle yer alacaklar.

41 numarada gerçekleşecek 'new'sergisinde, BASE sanatçılarından Aykut Aytuğ, Duygu Aydoğan ve Elif Havuz'un eserlerini görebilirsiniz. Yine aynı binada BüroSarıgedik Gülsün Karamustafa, CANAN, Murat Akagündüz, Ergin Çavuşoğlu, Erdil Yaşaroğlu ve SENA ile yer alacak.

45 numarada ise Merih Akoğul küratörlüğünde "Fotoğrafın Doğası" adlı sergide İzzet Keribar, Bülent Özgören, Ali Kabaş ve Saygun Dura'nin fotoğrafları yer alacak.

55 numarada ise ilk etkinliğimizin katılımcısı değerli koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu yine aynı mekanda Derya Yücel küratörlüğünde Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonundan Paris Ekolü Üzerine Bir Seçki sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.

İstanbullulara Mart ayında sanat dolu iki hafta yaşatacak 'Artweeks @Akaretler', her yaş grubundan sanatseveri bu süre boyunca Akaretler'de ağırlayacak.