Sanatseverler  'USTALAR'  sergisinde buluşacak - Son Dakika

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, 'USTALAR' adlı sergisini 6 Kasım'da ÇINAR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SERGİ SALONUN da sanatseverlerle buluşturacak.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 'USTALAR' sergisi, 6 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da Çınar Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonun'da sanatseverlerle buluşacak.

Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Bitki Çizimi, Çini, Resim, Kaligrafi, Geleneksel Türk El Nakışı, Mum Batik Boyama, Gümüş Kazaziye Takı Tasarımı, Biçki Dikiş Abiye Giyim, Modelistlik, Mefruşat ve Porselen Boyama eserlerinden oluşan sergi, 20 hoca 14 branş yaklaşık 64 eserle 14 KASIM'a kadar ziyarete açık olacak.

Türk kültürü ve geleneğinin çizgilerini, renklerini, desenlerini, kağıda, gümüşe, porselene, kumaşa, göz nuruyla nakış nakış işleyerek geçmişten geleceğe köprü kuran sanatçıların eserleri dokuz gün boyunca sergilenecek.

SERGİDE ESERLERİ YER ALACAK SANATÇILAR

Sergide; Ayşenur KADAKÇI VELİOĞLU, Büşra HÖMEK, Demet AKTAN, Elif KURU, Funda GENİŞ SOY, Halime KARATAŞ, İnci YÜCESOY DEMİRCAN, Mafiret ERASLAN, Mehmet NAJAFZADEH, Muhterem PAKYÜREK, Nazlı DURMUŞOĞLU UTKU, Neslihan CAN, Nurcihan VELİOĞLU, Nurten DEMİRCAN, Ömer Faruk DERE, Özcan ÖZCAN, Reza ZOLGHADR, Üzeyme AHMETOĞLU, Zehra Nihal ÖZTÜRK'ün eserleri yer alacak.