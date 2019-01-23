Son Dakika Haberleri: Sanatseverlere Müzede Müzik Ziyafeti

Sanatseverlere Müzede Müzik Ziyafeti

58 dakika önce

Devlet Opera ve Balesince (DOB), tarih ile müziği bir araya getirmek amacıyla müzelerde verilecek konserlerde sanatseverlere müzik ziyafeti sunulacak.

Sanatseverlere Müzede Müzik Ziyafeti, System.String[]
YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Opera ve Balesince (DOB), tarih ile müziği bir araya getirmek amacıyla müzelerde verilecek konserlerde sanatseverlere müzik ziyafeti sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenecek "Müze Konserleri" başlıyor.

Tarihin ve Anadolu kültürünün önemli eserlerinin sergilendiği müzelerde düzenlenecek konserlerin ilki, Türkiye'nin önemli tarihi eserlerine ev sahipliği yapan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçılarının vereceği konser, 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te sanatseverlerle buluşacak.

Solistler Sayra Seyhan Geçim, Nihan İnan, Haser Tek ve Kemal Badem, opera eserlerinden aryalar ve zengin Anadolu kültürünün birbirinden farklı türkülerini piyano sanatçısı Yaman Dikener eşliğinde sunacak.

Sanatı müzelere taşıyan ADOB, her ay farklı bir müzede konser düzenleyecek, tarih meraklıları için keyifli müzik dinletileri verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:31 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması Son Dakika! Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu

Ünlü Model Emily Ratajkowski'nin Göğüsleri Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:29:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanatseverlere Müzede Müzik Ziyafeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]