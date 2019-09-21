Son Dakika Haberleri: Sanatta Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Sanatta Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması

1 saat önce

Sanatçılar, arttırılmış gerçeklik kullanarak eserlerine yeni bir boyut kazandırıyor.

Sanatçılar, arttırılmış gerçeklik kullanarak eserlerine yeni bir boyut kazandırıyor

Sanatta Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sabahat Akkiraz'ın Ankara konseri güvenlik gerekçesiyle valilik tarafından iptal edildi
Trenin altında kalan şahıs öldü Geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü; o anlar kamerada Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 12:37:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanatta Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]