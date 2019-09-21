Sanatta Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması
1 saat önce
Sanatçılar, arttırılmış gerçeklik kullanarak eserlerine yeni bir boyut kazandırıyor.
Sanatçılar, arttırılmış gerçeklik kullanarak eserlerine yeni bir boyut kazandırıyor
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:01
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