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Sanatta buluşalım - Son Dakika

Sanatta buluşalım

19.06.2021 07:28
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DÜNYA DİYE BİR YERİstanbul Modern / Beyoğlu, İstanbulGeçen Nisan COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Selma Gürbüz'ün masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle yapıtları İstanbul Modern çatısı altında 31 Temmuz'a kadar izleyiciyle buluşuyor.

DÜNYA DİYE BİR YER

İstanbul Modern/ Beyoğlu, İstanbul

Geçen Nisan COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Selma Gürbüz'ün masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle yapıtları İstanbul Modern çatısı altında 31 Temmuz'a kadar izleyiciyle buluşuyor. Tam 35 lira, öğrenci 20 lira.

Sanatta buluşalım

MAZİYİ KORUMAK

Meşher/ Beyoğlu, İstanbul

Anadolu uygarlıklarını kesintisiz bir kronolojiyle gözler önüne seren 'Maziyi Korumak' isimli sergi, 1 Ağustos'a kadar hem çevrimiçi hem fiziki olarak Meşher'de ücretsiz görülebilir.

Sanatta buluşalım

RESMİN USTALARI

SSM/ Sarıyer, İstanbul

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 'Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri' Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyiciyle buluşuyor. Tam 50, öğrenci 25 lira.

Sanatta buluşalım

ART MARKET III

Anna Laudel/ Beyoğlu, İstanbul

Anna Laudel, ulaşılabilir sanat fikriyle üçüncü edisyonunu gerçekleştirdiği 'Art Market III' sergisine 2 Temmuz tarihine kadar ev sahipliği yapacak. Sergiye katılım ücretsiz.

Sanatta buluşalım

KAĞITTAN KAPLAN

Gru Sanat Galerisi/ Urla, İzmir

Cemal Demir'in seçkisini yaptığı sergi 10 sanatçının kağıt üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarından oluşuyor. 11 Temmuz'a kadar görülebilen sergiye giriş ücretsiz.

Sanatta buluşalım

50 İLLÜSTRATÖR BİR ARADA

Ada Modern/ Kuşadası, Aydın

Türkiye'nin en geniş katılımlı ve ilk illüstratörler sergisinde 50 illüstratörün 116 eseri yer alıyor. Ada Modern Sanat Galerisi'nde 1 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak görülebilir.

Sanatta buluşalım
Sanatta buluşalım

İstanbul Modern, İstanbul, Beyoğlu, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sanatta buluşalım - Son Dakika Magazin


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