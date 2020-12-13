Sanattan aldığı ilhamla atıl arazileri tıbbi aromatik bitkilerle ekonomiye kazandırıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 yıl önce lavanta yetiştirmeye başlayan arkeolog ve mozaik sanatçısı Aysel Ergül, kiraladığı atıl durumdaki 23 dönüm araziye İstanbul kekiği, civanperçemi, papatya ve kara mürver ekerek hem üretim kapasitesini artırmak hem de ürün yelpazesini genişletmek istiyor.

Ergül, kırsal yerleşim alanlarından Fulacık Mahallesi'nden aldığı 14 dönümlük arazide lavanta yetiştirmeye başladı.

İznik Gölü manzaralı alanda ektiği lavantaların verim ve kalitesinden memnun kalan Ergül, Karamürsel Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Karamürsel'de Ekilmeyen Tarım Arazisi Kalmasın" projesi kapsamında, ilçede kiraladığı atıl durumdaki 23 dönüm araziye İstanbul kekiği, civanperçemi, papatya ve kara mürver ekimi için harekete geçti.

Lavanta yetiştiriciliğinden geçen yıl 1,5 ton bu yıl ise 3 ton ürün elde eden Ergül, bu ürünleri yurt içinde satarak gelir elde ediyor.

"Ülkemiz çok çeşitli bitki türlerine sahip"

Aysel Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları doğayla iç içe vakit geçirmek için 15 sene önce ağabeyi vasıtasıyla Fulacık Mahallesi'nden arazi satın aldığını söyledi.

Yaklaşık 500 ağaç diktiği arazide çilek de yetiştirdiğini, 4 yıl önce de çilek yerine lavanta üretimine başlamaya karar verdiğini aktararak, "Sanatçı olmanın verdiği ilhamla doğayla sanatı bir araya getirmeye çalıştım ve insanların bu mor cennetin içerisinde sanatı da kucakladıkları bir alan ortaya çıkardık." diye konuştu.

Lavanta üretiminden memnun olduğunu dile getiren Ergül, şunları kaydetti:

"4 yıl önce başladığım lavanta ekiminden çok memnunum. Bu seneki hasadımdan geçen seneye göre 2 kat daha fazla ürün aldım. Lavantanın yanında Karamürsel Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Karamürsel'de Ekilmeyen Tarım Arazisi Kalmasın' projesiyle yola çıkarak atıl durumda ve kullanılmayacak durumda olan 5 dönüm araziyi iş makinasıyla traktörle düzelterek ekilecek hale getirerek civanperçemi, 14 dönüm araziye papatya, kara mürver ve 4 dönüm araziye de İstanbul kekiği yetiştirmek istiyorum. İlçede atıl durumdaki 23 dönüm arazide üretimi artırmak için girişimde bulundum. Aynı zamanda lavanta fidesi üretimine de başladım."

Ergül, lavanta bitkisinin, minimum düzeyde suya ihtiyaç duyması nedeniyle sulu tarım alanları dışındaki kıraç topraklarda yetişebildiğini dile getirdi.

Tıbbi ve aromatik ürün yetiştirmek isteyen bölge halkına ve ilgilenenlere danışmanlık da yaptığını belirten Ergül, şöyle devam etti:

"Tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, ilaç, kozmetik ve baharat gibi birçok kullanım amacı olan ve insanlık tarihinin başlangıcından itibaren benzeri amaçlarda kullanıldıkları bilinen bitkilerdir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve iklim özellikleri nedeniyle çok çeşitli bitki türlerine sahip. Talebin artmasıyla söz konusu bitkilerin üretim olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak gerekir. Ülkemizde üretim miktarı az olup dış ticaret değeri yüksek olan safran, lavanta, kekik, biberiye gibi ürünlerin üretim olanaklarının artırılması ve daha çok desteklenmesi gerekmektedir."

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da "Karamürsel'de Ekilmeyen Tarım Arazisi Kalmasın" projesiyle ilçede tarım seferberliği başlattıklarını belirterek, "Bu kapsamında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan Aysel Ergül, ürün desenini yeni sahalara, değişik çeşitler dikmek ve ekmek suretiyle zenginleştirdi. Önümüzdeki bahar ve yaz aylarında Fulacık Mahallemizde renkli görsel şölen görebileceğiz." dedi.