Son Dakika Haberleri: Sanayi alanları şehir dışına taşınacak

Sanayi alanları şehir dışına taşınacak

1 saat önce

"Gelecek nesillere bırakacağımız şehirler daha çevreci olacak" diyen Bakan Kurum, şehir merkezlerindeki sanayi alanlarının taşınarak buraların millet bahçelerine dönüştürüleceğini söyledi.

Sanayi alanları şehir dışına taşınacak, System.String[]
"Gelecek nesillere bırakacağımız şehirler daha çevreci olacak" diyen Bakan Kurum, şehir merkezlerindeki sanayi alanlarının taşınarak buraların millet bahçelerine dönüştürüleceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:18 

Ekonomi
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