Sanayi alanları şehir dışına taşınacak
1 saat önce
"Gelecek nesillere bırakacağımız şehirler daha çevreci olacak" diyen Bakan Kurum, şehir merkezlerindeki sanayi alanlarının taşınarak buraların millet bahçelerine dönüştürüleceğini söyledi.
"Gelecek nesillere bırakacağımız şehirler daha çevreci olacak" diyen Bakan Kurum, şehir merkezlerindeki sanayi alanlarının taşınarak buraların millet bahçelerine dönüştürüleceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:18
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