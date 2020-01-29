Sanayi atıklarından oluşturduğu eserlerini sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Sanayi atıklarından oluşturduğu eserlerini sergiledi - Son Dakika

Sanayi atıklarından oluşturduğu eserlerini sergiledi

6 saat önce

Sakarya'da yaşayan emekli resim öğretmeni 71 yaşındaki Metin Aşoğlu, sanayi atıklarından oluşturduğu eserlerin yer aldığı sergisini açtı.

Sanayi atıklarından oluşturduğu eserlerini sergiledi, System.String[]

Sakarya'da yaşayan emekli resim öğretmeni 71 yaşındaki Metin Aşoğlu, sanayi atıklarından oluşturduğu eserlerin yer aldığı sergisini açtı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) hizmet binasındaki "Sanayi atıkları harekete geçince" isimli sergide Aşoğlu'nun, metal ve alüminyum sanayi atıklarını kullanarak oluşturduğu tablolar yer aldı.

Serginin açılış töreninde konuşan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, oda olarak sanata değer vermeye ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Üretilen eserlerin her birinin birbirinden kıymetli olduğunu aktaran Kuriş, Aşoğlu'nun gençlere ve diğer sanatseverlere örnek eserler meydana getirdiğini kaydetti.

Aşoğlu da sergiye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek, sanayicilerden işletmelerinde atıkları çöpe atmamaları ricasında bulundu.

Sergi, 21 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sakarya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı
Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu ÖSYM, 2019 sınav verilerini açıkladı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:34:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi atıklarından oluşturduğu eserlerini sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]