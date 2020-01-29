Sanayi atıklarından oluşturduğu eserlerini sergiledi - Son Dakika

Sakarya'da yaşayan emekli resim öğretmeni 71 yaşındaki Metin Aşoğlu, sanayi atıklarından oluşturduğu eserlerin yer aldığı sergisini açtı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) hizmet binasındaki "Sanayi atıkları harekete geçince" isimli sergide Aşoğlu'nun, metal ve alüminyum sanayi atıklarını kullanarak oluşturduğu tablolar yer aldı.

Serginin açılış töreninde konuşan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, oda olarak sanata değer vermeye ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Üretilen eserlerin her birinin birbirinden kıymetli olduğunu aktaran Kuriş, Aşoğlu'nun gençlere ve diğer sanatseverlere örnek eserler meydana getirdiğini kaydetti.

Aşoğlu da sergiye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek, sanayicilerden işletmelerinde atıkları çöpe atmamaları ricasında bulundu.

Sergi, 21 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.