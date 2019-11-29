Son Dakika Haberleri: Sanayi Bakanı Varank, Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti
Son Dakika Ekonomi Sanayi Bakanı Varank, Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Sanayi Bakanı Varank, Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika ziyaretinde bulundu.

Sanayi Bakanı Varank, Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika ziyaretinde bulundu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelerek, ilçede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. İlk olarak Koç Şirketler Grubu'na bağlı Arçelik Fabrikası'nı ziyaret eden Bakan Varank, burada fabrika faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk tarafından Bakan Varank'a sunum gerçekleştirildi. Kısa bir sunumun ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, Arçelik'in üretim fabrikasını gezdi. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından ziyaret sona erdi.


Sonrasında Bakan Varank, Çerkezköy'de faaliyette bulunan ilaç ve endüstri fabrikalarına da bir ziyaret gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ

Mustafa Varank, Çerkezköy, Tekirdağ, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaz miktarı 6 milyar metreküpe çıkarılacak! TANAP, Avrupa'ya bağlanıyor
2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi Alman otomotiv üreticisi Daimler, 10 bin kişiyi işten çıkaracak Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 05:38:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi Bakanı Varank, Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]