Son Dakika Haberleri: Sanayi Bakanlığı in iyi Ar-Ge merkezi ödülü Vestel'in
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Sanayi Bakanlığı in iyi Ar-Ge merkezi ödülü Vestel'in

6 saat önce

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezleri Ödülleri'nde birincilik ödülünü Vestel Elektronik kazandı.

Sanayi Bakanlığı in iyi Ar-Ge merkezi ödülü Vestel'in, System.String[]

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezleri Ödülleri'nde birincilik ödülünü Vestel Elektronik kazandı.

Ar-Ge merkezleri arasında personel istihdamı, harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, iş birliği ve etkileşim, ticarileşme ve fikri mülkiyet yetkinliği gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede öne çıkan Vestel, elektronik sektöründe 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinin değerlendirildiği kategoride birinci oldu. Birincilik ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı Salı günü düzenlenen törende Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel aldı.Vestel olarak Türkiye ve dünya pazarlarına yenilikçi ürünler ve servisler sunmak için sekiz Ar-Ge merkezinde bilgi ve teknolojiye yatırım yaptıklarının altını çizen Sarpel, "Uluslararası rekabet ortamında varlığımızı sürdürmenin temelinde inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımız yer alıyor. Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan, Ar-Ge ve ürün geliştirme stratejisi ile çalışan bin 600 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Vestel olarak teknolojiyi takip eden değil, ona yön veren şirketlerdeniz" dedi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:44 Kaynak: DHA
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