Sanayi Bakanlığı'ndan teknopark için üniversiteye 5 milyonluk destek - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında kurulan teknopark için 5 milyon TL tutarında hibe desteği sağladı.



Teknoparkın yönetici şirketi olan Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş.'ye verilecek hibe desteği ile halen geçici prefabrik binasında hizmet veren Şeyh Edebali Üniversitesi teknoparkı modern binasına kavuşacak. ATAP A.Ş. Genel Müdürü Ali İhsan Karamanlı, Bakanlığa yaptıkları başvuru neticesinde, 2020 yılı için kendilerine verilecek 5 milyon TL'lik hibenin tamamını Şeyh Edebali Üniversitesi teknoparkı için kullanacaklarını ifade etti. Eskişehir'de Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinin teknoparklarının da yönetici şirketi olduklarını hatırlatan Karamanlı, Şeyh Edebali Üniversitesinin teknoparkının projesinin hazır olduğunu, bina inşaatını önümüzdeki bahar aylarında başlatmayı ve yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde teknopark inşa edilmek üzere ATAP A.Ş.'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibe edilen 5 milyon TL'lik desteğin, mevcut teknoparkın gelişmesi ve yeni girişimcilere fırsat vermesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Rektör Taş, "Söz konusu destekle Üniversite-Sanayi işbirliğimizin yeni bir ivmeyle bölgesel kalkınmaya öncülük edeceğini düşünüyorum. Bu desteğin Üniversitemize ve şehrimiz sanayisine hayırlı olmasını temenni ediyor, hibe için gerekli desteği veren ATAP A.Ş. yetkililerine ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK