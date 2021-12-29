Üye Girişi
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret

29.12.2021 12:46
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Turan, Belediye Başkanı Acar ile organize sanayi yatırımları ve bölgenin sanayi gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aliağa Belediye Başkanı Acar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Turan'a teşekkür eden Acar, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisinin yüzde 2'sinin gerçekleştiği, ülke dış ticaretinin yüzde 6'sının ve Ege Bölgesi ihracatının yüzde 56'sının yapıldığı Aliağa'da organize sanayi yatırımlarını, ihtiyaçları ve bölgenin sanayi gelişim potansiyelini değerlendirme imkanı bulduk. Kendisine bölgemize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alaka için tüm Aliağalılar adına teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500

Serkan Acar, Fatih Turan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret - Son Dakika


Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı         
12:43
Sanofi Türkiye'den örnek hareket! Babalık iznini 14 haftaya yükseltiyor Sanofi Türkiye'den örnek hareket! Babalık iznini 14 haftaya yükseltiyor         
12:38
Marmara'nın tahıl ambarı boğuluyor! Ergene nehri taştı, araziler suyla doldu Marmara'nın tahıl ambarı boğuluyor! Ergene nehri taştı, araziler suyla doldu         
12:34
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor         
11:02
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08

Son Dakika Haberleri
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
12:17 Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış
12:13 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!
12:03 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 12:55:09. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement