Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı - Son Dakika

Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı

09.10.2020 08:13
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı, System.String[]

TÜRKİYE'de özellikle sanayi bölgelerine yakın yerlerde üretilen bazı balların tahlillerinde insan sağlığı açısından risk oluşturacak düzeyde kurşun ve kadmiyum maddesine rastlanıldı.

TÜRKİYE'de özellikle sanayi bölgelerine yakın yerlerde üretilen bazı balların tahlillerinde insan sağlığı açısından risk oluşturacak düzeyde kurşun ve kadmiyum maddesine rastlanıldı. Sanayi hareketliliği ve maden zenginliğinin bal kalitesini etkilediğini söyleyen Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı Müdürü Doç. Dr. Özkan Bayram, "Numunelerde kurşunun tespiti sanayi ve maden zenginliğinin bitki örtüsüne yansımasıdır" dedi.

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda, Elazığ'da çeşitli marketlerde bal etiketiyle satılan 30 numune üzerinde araştırma yapıldı. Laboratuvar analizinden insan sağlığı açısından risk oluşturacak düzeyde kurşun ve kadmiyum tespit edildi. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Doç. Dr. Özkan Bayram, Elazığ bölgesindeki sanayileşme ve maden yataklarının, bitki örtüsüne ve bal kalitesine olumsuz yansıdığını belirtti. Ağustos ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alan 'Bayburt Balı'nda ise herhangi bir sorunun olmadığını ifade eden Bayram, Bayburt'tun sanayi açısından gelişmediğini ve zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu belirterek, bu hususların bal kalitesine de yansıdığını vurguladı.

'BÖLGEYE HAS ENDEMİK BİTKİLER VAR 'Fırat Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya teknik destek sağladıklarını belirten Doç. Dr. Özkan Bayram, "Elazığ bölgesinin sanayisi kısmen gelişmiş ve madenler açısından da zengin bir bölgedir. Numunelerde kurşunun tespit edilmesi de bu sanayi ve maden zenginliğinin bitki örtüsüne yansımasıdır. Bunun haricinde herhangi bir dış faktörden konuşmak doğru olmaz, bu beklenen bir durumdur. Daha profesyonel ve sağlıklı bilgiyi alıp üreticilik yapabilmek, bu problemi aslında giderebilir. Öte yandan Bayburt bölgesinin bitki örtüsünün tespiti için de çalışmalar yürütülmüştür, Bayburt'ta bölgeye has endemik bitkilerin olduğu akademik çalışmalarla teyit edilmiştir. Bölgenin sanayi açısından kirli olmayışı, bitki örtüsünün zengin olması, florasının zenginliği bal üretimine de olumlu yansıdı. Bayburt'ta bal üretmek için kolları sıvadık ve başarılı sonuçlar aldık. Hem içerdiği elementlerle hem de şeker oranıyla yüksek kalitede bal elde ettik. Tescillenen bu ürün bölgedeki bal yetiştiricilerinin de dikkatini çekti ve girişimlerde bulunuyorlar. Bizlerde üniversite olarak kendilerine teknik desteği her zaman veriyoruz" dedi.'SANAYİ TESİSLERİNE YAKIN BAL ÜRETİMİ YAPILMAMALI'Analiz sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Özkan Bayram, şunları söyledi:

"Çalışma kapsamında incelenen bal örneklerinde ağır metal miktarlarının farklılık göstermesi, bal arılarının türü, coğrafik bölge, bitki türleri, endüstriyel kirlilik, bala uygulanan hatalı işlemler, metal kap veya ekipmanla temas, zirai kimyasal maddeler gibi faktörlere de bağlandı. Analiz sonuçları için, alüminyum ve arsenik, düzeylerinin insan sağlığı açısından risk oluşturmayacak derecede düşük olduğu, buna karşılık kurşun ve kadmiyum düzeylerinin tüketici sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturabileceği ortaya çıktı. Toksik metallerle yüksek düzeyde kontamine gıdalar tüketiciler tarafından aldığında metal toksisitesi oluşabileceği gibi, az miktarda metallere uzun süre maruz kalmanın da zaman içinde kümülatif etkilerden dolayı kronik toksisiteye neden olabileceği bilinmektedir. Balların ağır metallerle kontaminasyonunun (bulaşma) azaltılmasında, tarım ilaçlarının yoğun kullanıldığı çevrelerde ve şehir merkezlerine, otoyol ve sanayi tesislerine yakın bölgelerde bal üretiminin yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca, ağır metal içermeyen arıcılık ilaçları kullanılmalıdır. Bu konularda, bal üreticilerinin bilinçlendirilmesi önem arz ediyor."


Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı

Bayburt, Bayram, Metal, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Yönetim kurulu toplantısında istifa eden Abdurrahim Albayrak, kararından döndürüldü Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı Pendik'te husumetli kişiler tarafından kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı "İkinci eşi alın" çağrısı yapan Dr. Ali Edizer, Bakan Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti
Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek         
09:46
Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti         
08:54
Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti         
08:22
Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
07:52
Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor         
07:40
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı         
00:25
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi         
21:30
Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu         
20:58
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada         
19:00
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu         
18:56
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 09:55:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei