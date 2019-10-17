Sanayi Bölgesi'nden 680 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES) bünyesinde bulunan 205 firma, yıllık 680 milyon dolar ihracat yapıyor. Otomotiv sektöründen, savunma sanayisi sektörüne kadar birçok alanda üretim yapıldığını belirten İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, hedeflerinin savunma sanayisinde olan yatırımlarını artırarak yüzde 100 kendine yeter bir ülke konumuna gelmek olduğunu söyledi.

?Dilovası'nda 301 hektar alan üzerine kurulu, içerisinde 205 firmanın bulunduğu İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde, üretim faaliyetlerini sürüyor. Otomotiv sektöründen savunma sanayisine kadar birçok alanda yerli üretim yapılan sanayi bölgesinde, yıllık ortalama 680 milyon dolarlık ürün ihraç ediliyor.

Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunduklarını belirten İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, amaçlarının yaptıkları üretimlerle cari açığı bitirmek olduğunu ifade ederek, "Organize sanayi bölgemizde şu anda 205 firmamız aktif olarak üretim yapıyor, bu da yüzde 80'lik bir doluluk oranına tekabül ediyor. Buradaki firmalarda yaklaşık olarak 8 bin kişi istihdam ediliyor. Burada hizmet veren firmaların yıllık katma değer üretimi yaklaşık olarak 2 milyar dolar. İhracatımız da ciromuzun yaklaşık olarak yüzde 34'ünü oluşturuyor. Yani buradaki firmalarda 680 milyon dolar civarında yıllık bir ihracat geliri elde ediliyor, bu da ülkemiz adına bizi mutlu ediyor" dedi.

'İNŞAAT YAPMAKLA, BİNA YAPMAKLA BU İŞ OLMUYOR'

Ekonomik kalkınmanın yolunun sanayiden geçtiğini ifade eden İrfan Küçükay, "Türkiye'de artık üretimin önemi anlaşıldı, sanayi ile kalkınmamızın önemi anlaşıldı. Maalesef inşaat yapmakla, bina yapmakla bu iş olmuyor. Bizim buradaki organize sanayi bölgesinde bütün kaynaklarımızı teknolojik üretime, katma değeri yüksek üretime kanalize etmemiz lazım. Bu sayede dünyada söz sahibi olabiliriz. Burada da buna yönelik faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Cari açığımızı yok etmek için çabalıyoruz. Ülkemizde döviz sıkıntısı çekmemek için, dışarıdan ithal ettiğimiz ürünleri ülkemizde yapmamız için çalışmalar yürütüyoruz. Kendi kendimize yetecek bir ülke konumuna gelirsek dışarıdan bize ambargo da uygulayamazlar. Görüyorsunuz en ufak bir olayda hemen bize yaptırımlardan, ambargolardan bahsediyor bütün dünya. Bunun yolu da üretmekten geçiyor, teknolojik üretimden geçiyor" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ'

Üretim yapan firmaların önemli bir çoğunluğunun savunma sanayisine yatırım yaptığını belirten İrfan Küçükay, şöyle konuştu:

"Şu anda ülkemiz Suriye'de bir operasyon yapıyor, ordumuz orada. Allah ordumuza güç kuvvet versin, muzaffer etsin. Tabii bu harekat dolayısıyla bütün dünyadan yaptırımlarla karşı karşıyayız, ambargolarla karşı karşıyayız. Bu nedenle biz savunma sanayimizi güçlendirmek zorundayız. Bizler de İMES Organize Sanayi Bölgesi olarak savunma sanayimize katkıda bulunmak adına büyük çalışmalar yapıyoruz. 3- 4 senedir bu çalışmalarımızın içerisindeyiz, şu anda burada 205 aktif firmanın 25 tanesi savunma sanayisine üretim yapar durumda. Bazıları Aselsan'ın stratejik ortağı, bazıları ise F-35 projesi için üretim yapıyor. Harp gemilerine, Roketsan'a parçalar üreten firmalarımız var. Savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım. Şu anda bizim buradaki katma değer üretimimiz yaklaşık olarak 2 milyar dolar. Bunun yaklaşık olarak yüzde 25'ini biz savunma sanayisinden elde ediyoruz. Dolayısıyla bizim savunma sanayisine yaratmış olduğumuz katma değer 500 milyon dolar civarında. Bunun yatırımı çok daha fazla, belki bu sayının 2-3 katını da bu üretimleri yapmak için yatırıma harcamış durumdayız. İnşallah ilerleyen dönemlerde ülkemizi yüzde 70 kendine yeter durumdan yüzde 100'e çıkaracağız."

- Dilovasıkocaeli