Sanayi Bölgesinde iş kazası 1 yaralı
31 dakika önce
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesinde taş işleme fabrikasında çalışan D.A., (45), fabrikanın içindeki taş kesme makinesinin üzerindeyken düştü. Diğer işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, D.A., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
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