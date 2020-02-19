Sanayi çalışanının ağaca asılı cesedi bulundu - Son Dakika
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Sanayi çalışanının ağaca asılı cesedi bulundu

6 saat önce

BURDUR'daki sanayi sitesinde, ağır tonajlı araç yıkamacılığı yapan Avni Ç.'nin (46), Burdur Gölü kıyısındaki ormanlıkta, iple ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Sanayi çalışanının ağaca asılı cesedi bulundu, System.String[]

BURDUR'daki sanayi sitesinde, ağır tonajlı araç yıkamacılığı yapan Avni Ç.'nin (46), Burdur Gölü kıyısındaki ormanlıkta, iple ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Burdur Gölü kıyısındaki Şeker Plajı mevkisinde, sabah hayvanlarını otlatan çoban İsmail Mert Kaya (19), ağaca asılı kişiyi görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağaca iple boynundan asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenin, evli ve 2 çocuk babası Avni Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Avni Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Acı haberi alıp, bölgeye gelen Avni Ç.'nin arkadaşları, Küçük Sanayi Sitesi esnafı, gözyaşı döktü. Avni Ç.'nin, Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde, ağır tonajlı araç yıkamacılığı yaptığı belirtildi. Bu sabah iş yerine giden Avni Ç.'nin daha sonra kendisine ait 15 DV 229 plakalı otomobille Şeker Plajı'ndaki ağaçlık alana geçtiği, burada kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.


İsmail Mert, Burdur Gölü, Burdur, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:29 Kaynak: DHA
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Sanayi çalışanının ağaca asılı cansız bedeni bulundu
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