Sanayi çalışanlarına ücretsiz Covid-19 testi yapılmaya başlandı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Ankara Sanayi Odası'nın koordinasyonunda Ankara'daki sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik korona virüs (Covid-19) tarama testleri bugün yapılmaya başlandı.



Testler ilk olarak 9 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve diğer sanayi yapılanmalarında bulunan 500'e yakın firmadaki 25 bin çalışana uygulanmaya başlandı. Test malzemeleri ve laboratuvar hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz sağlanırken, işletmelere gidilerek uygun koşullarda numune alınıp laboratuvara taşınma işleminin ücreti ise Ankara Sanayi Odası ve OSB'lerce karşılanacak.



Konuya ilişkin bilgiler veren ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, bu çalışmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde ve Ankara Sanayi Odası koordinesinde gerçekleştirildiğini söyledi.



Ardıç, Covid-19 tarama testlerinin 9 Organize Sanayi Bölgesi ve OSB dışında kalan sanayi odaklarında yapıldığını kaydetti.



İlk aşamada 9 OSB'den 500 firmanın talepte bulunduğunu ifade eden Ardıç, yaklaşık 25 bin çalışana test yapılacağını belirtti.



Çalışanlara uygulanan test kitlerinin ve numunelerin değerlendirileceği laboratuvarın Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz tahsis edildiğini vurgulayan Ardıç, "Bizde bu süreçte test yapacak ve laboratuvara ulaştıracak akredite bir laboratuvarla anlaştık. Bu laboratuvarın ücretlerini de ASO ve 9 OSB olarak bizler üstlendik" ifadelerini kullandı.



Yapılan testlerden pozitif vakaların çıkması durumunda ne gerekiyorsa onun yapılacağını söyleyen Ardıç, "Sağlık Bakanlığımız, İl Sağlık Kurulumuz ne karar verirse biz işletmelerimizde onu uygularız. Çünkü, biz bu taramaya başlarken iş yeri ve çalışanlarımızın sağlığı için başladık. Çünkü, çalışanlarımızla ailelerimizden daha fazla vakit geçiriyoruz. Biz çalışanlarımızı, evlerine ve ailesine sağlıklı göndermek zorundayız" diye konuştu. - ANKARA