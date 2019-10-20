"Sanayi depreme hazır değil, üç maymunu oynama dönemi bitti"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Depreme hiçbirimiz hazır değiliz, sanayi de bunlardan bir tanesi. Depremle ilgili öz eleştirimizi yapmak, yapabileceklerimizi öne çıkarmak adına İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir şekilde almaya kararlıyız" dedi.