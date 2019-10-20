Son Dakika Haberleri: "Sanayi depreme hazır değil, üç maymunu oynama dönemi bitti"
Son Dakika Ekonomi 'Sanayi depreme hazır değil, üç maymunu oynama dönemi bitti'

"Sanayi depreme hazır değil, üç maymunu oynama dönemi bitti"

1 saat önce

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Depreme hiçbirimiz hazır değiliz, sanayi de bunlardan bir tanesi. Depremle ilgili öz eleştirimizi yapmak, yapabileceklerimizi öne çıkarmak adına İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir şekilde almaya kararlıyız" dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Depreme hiçbirimiz hazır değiliz, sanayi de bunlardan bir tanesi. Depremle ilgili öz eleştirimizi yapmak, yapabileceklerimizi öne çıkarmak adına İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir şekilde almaya kararlıyız" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:15 
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