Sanayi Doktora Programı'na iş dünyasından büyük destek - Son Dakika

Sanayi Doktora Programı'na iş dünyasından büyük destek

06.01.2021 13:50
Sanayi Doktora Programı'na iş dünyasından büyük destek, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) büyük önem verdiği projelerin başında gelen TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na iş dünyasından önemli bir destek geldi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) büyük önem verdiği projelerin başında gelen TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na iş dünyasından önemli bir destek geldi. 2018 yılında 13, 2019 yılında 19 olan işbirliği protokollerinin sayısı 2020 için 24'e çıktı.

TÜBİTAK tarafından doktora derecesine sahip daha fazla personelin sanayide istihdam edilmesine yönelik 2018 yılında başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı'na her geçen gün ilgi artıyor. Sanayiciler ve iş dünyası temsilcileri, BUÜ'nün de yürütücüleri arasında yer aldığı programa destek vermeye devam ediyor. BUÜ, uygulamanın ilk başlatıldığı 2018 yılında 13 proje ve 55 bursiyer kontenjanı alırken, 2019 yılında bu rakamı 19 proje ve 78 bursiyere çıkardı. Bursiyer sayısı ile 2019 yılında Türkiye birinciliğini yakalayan Üniversite, 2020 yılı için de en azından aynı seviyelerde yer almayı hedefliyor. Aralık ayı boyunca temaslarını yoğunlaştıran BUÜ yönetimi, 31 Aralık tarihine kadar 24 firma ile protokol imzalamayı başardı.

Ocak ve Şubat ayında da yeni protokoller için görüşmelere devam edeceklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "2244 Sanayi Doktora Programı, Türkiye'nin gelecek hedefleri açısından son derece hayati bir önem taşıyor. Ülkemizdeki yerlileştirme ve millileştirme hamlelerine en önemli katkılardan birini bu projenin sağlayacağına inanıyoruz. Henüz 2 yıldır uygulanan program sayesinde doktora öğrencilerinin işgücüne katkısı gözle görünür bir oranda arttı. Sanayicilerimizin de bu gelişmeden son derece memnun olduğunu biliyoruz. Bu gelişmeyi, iş dünyasında yürütülen bilimsel proje sayısındaki yükselişten ve Ar-Ge yatırımlarının artmasından da anlayabilmek mümkündür. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal'ın hayata geçirdiği bu program sayesinde yıllardır özlemini çektiğimiz Üniversite-Sanayi işbirliğinde yeniden bir canlanmanın olduğunu söyleyebiliriz. Bu program beklenen işbirliğine can katmıştır" diye konuştu.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na Bursalı firmaların yanında diğer şehirlerden de desteklerin geldiğini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, her geçen yıl yeni firmalar ile protokol imzalamaya başladıklarını aktardı. Önceki yıllara oranla 2020 yılı için farklı sektörde hizmet veren firmaların da bu alanda işbirliği protokolleri imzalamak istediklerini aktaran Kılavuz, "Bir önceki yıl sanayi ağırlıklı Üniversite-Sanayi işbirliği protokollerimizin yanında ilk kez mimari alanda bir protokol imzalamıştık. Bu yıl sağlık, gıda ve yazılım sektörlerini de bu işbirliklerine dahil ettik. Endüstriyel gelişmelerin yanı sıra tıp alanında da dünyada ses getirecek projelere imza atacağız. Gerekli alt yapılarımızı tamamladık. Türkiye'nin bu alanda en önemli sanayi kuruluşları ile çalışacağız. Bursa'da hizmet veren çok sayıda sanayi kuruluşu ve iş dünyası temsilcilerinden destek alıyoruz. Bu desteğin her geçen yıl daha da artacağına inanıyoruz" dedi. - BURSA

Sanayi Doktora Programı'na iş dünyasından büyük destek
Sanayi Doktora Programı'na iş dünyasından büyük destek

Üniversite, Türkiye, Doktora, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi Doktora Programı'na iş dünyasından büyük destek - Son Dakika Ekonomi


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