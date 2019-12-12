Sanayi Doktora Projesi'ne BUÜ'den bir imza daha - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi kapsamında kentteki sanayi kuruluşlarıyla protokol imzalamaya devam ediyor. Barutçu Tekstil ile yapılan anlaşmayla firma bünyesinde 3 farklı doktora öğrencisi bilimsel çalışma yapma imkanı bulacak.



Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin kentle bütünleşmesi ve taleplerin karşılanması noktasında yıllardır ciddi bir beklentinin oluştuğuna işaret etti. Üniversite-sanayi işbirliğinin de yıllardır sözde olan ancak ciddi manada fiiliyata dönüşmeyen bir gerçek olduğunun altını çizen Kılavuz; "İnşallah kendi dönemimizde bu işbirliğini fiili anlamda da gerçeğe dönüştüreceğiz. Temel hedefimiz işverenin, sanayicinin bu protokollerden ve işbirliklerinden kazançlı çıkmasıdır. Çünkü onlar kazanınca biz de kazanmış oluyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol ile 3 doktora öğrencisi daha kazanmış olacağız. Bu öğrencilerin oluşturacağı itibar hepimiz için büyük bir önem taşıyor. Çünkü üniversite sıralamasında üst basamaklara tırmanmamıza vesile oluyorlar. Burada yapılacak çalışmalardan elde edilecek katkı, yarın üretime dönüştüğü zaman firmalardaki yükseliş de başlayacak. Bu yükseliş Türkiye ekonomisine de yansıyacak. İnşallah üniversitemiz, kentimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar alacağız" diye konuştu.



Barutçu Tekstil İşverenvekili Aydın Mestanlı ise, üniversite-sanayi işbirliği içerisinde firma olarak yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. İmzalanan protokolle ilk adımı atmış olduklarına işaret eden Aydın Mestanlı, "Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzalayacağımız protokolün üretime ve işleyişimize büyük bir katkısının olacağına inanıyoruz. Mutluluk duyduk" dedi.



BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Barutçu Tekstil İşveren Vekili Aydın Mestanlı arasında imzalanan protokolle 1 Endüstri Mühendisliği, 1 Makine Mühendisliği, 1 Tekstil Mühendisliği doktora öğrencisi, firma içerisinde belirlenecek projelerde çalışacak. - BURSA