Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor - Son Dakika

Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor

7 saat önce

Karaman'da bir grup sanayi esnafı her Cumartesi günü bir araya gelerek Ahilik geleneğini yaşatıyor.

Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor, System.String[]

Karaman'da bir grup sanayi esnafı her Cumartesi günü bir araya gelerek Ahilik geleneğini yaşatıyor.


Hamidiye Mahallesindeki Yeni Sanayi Sitesi 737. Sokak'ta bulunan esnaflar birlik ve beraberlik adına yaklaşık bir buçuk yıldır Cumartesi günü bir araya gelirken, bu organizasyonun bütün esnafa örnek olmasını istiyor.


Esnaflarından Mehmet Akif Sayma yaptığı konuşmada, "Yaklaşık bir buçuk yıldır her hafta bir esnaf kardeşimizin ev sahipliğinde yapılan kahvaltı programında firma sahipleri ve çalışanlarıyla aynı sofrada bir araya geliyoruz. Ahilik ilkeleri gereği bu birlik ve beraberliğimizin herkese örnek olmasını temenni ediyor, bu haftanın ev sahipliği yapan Abdullah- Yusuf Eker kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Zaman zaman programlarımıza ilimizi temsil eden yöneticilerimizi de davet ediyor, sanayi esnafımızın sorunlarını dile getiriyoruz. Burada en çok sıkıntı çektiğimiz problemlerden birisi güvenlik sorunu. Firmalarımızın üretimini yaptığı ve teşhir amacıyla sergilediği ürünleri geceleri sanayide herhangi bir güvenlik unsuru olmadığı için zarar görebiliyor veya hırsızlar tarafından çalınabiliyor. Bu konudaki mağduriyetin ortadan kaldırılabilmesi için bekçi görevlendirilmesini talep ediyoruz. Valimizin ve İl Emniyet Müdürümüzün bu konuda biz sanayi esnafına gereken desteğini vereceklerini düşünüyoruz. Ayrıca bizimle birlikte alın teri döken, çeşitli iş kollarında çalışan çıraklarımızın yeterli eğitimlerini alabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri adına büyük firmaların çalışmalarını yerinde görüp bilgi sahibi olabilmeleri için kurum ve odalarca gerekli desteğin verilmesini bekliyoruz" dedi.


Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. - KARAMAN

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:39:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]