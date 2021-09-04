Sanayi esnafı gelmeyince, heykel açılışı yapılamadı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde, sanayi sitesine konulan "Sanayi Ağacı" heykelinin açılışı, bölge esnafının katılmaması üzerine ertelendi.

Datça Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı için tören düzenlendi. CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar heykelin açılışı için düzenlenen törene katıldı. Heykelin bulunduğu alana gelen Başkan Uçar, burada kimsenin olmaması üzerine şaşkınlık yaşadı. Bölgedeki sanayi esnafının açılıştan habersiz olduğu ve katılmadığını gören Başkan Uçar açılışı ileri bir tarihe erteledi.

Heykeltıraş Elbruz Denge tarafından yapılan, dallarında meyve olarak, sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykelin açılışının 11 Eylül tarihine ertelendiği öğrenildi.

"Böyle açılış olmaz"

Tören alanına gelen ve açılışta kimsenin olmadığını gören Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi. - MUĞLA