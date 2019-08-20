Son Dakika Haberleri: Sanayi esnafı otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldu
Son Dakika Güncel Haber

Sanayi esnafı otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldu

27 dakika önce

Ardahan'da sanayi sitesi esnafı otomobilin altına sıkışan kedi için seferber oldu.

Sanayi esnafı otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldu, System.String[]
Ardahan'da sanayi sitesi esnafı otomobilin altına sıkışan kedi için seferber oldu.

Ardahan Sanayi Sitesi'nde Asım Özer'e ait işyerindeki otomobilin muhafaza bölümüne giren kedi burada mahsur kaldı. Kedinin aracın altında sıkıştığını gören sanayi esnafı kediyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Kedini sıkıştığı yerden kurtaramayan esnaf otomobili lifte kaldırarak motor bölümünü söktükten sonra kedini sıkıştı yerden kurtardı. Sıkıştı yerden kurtulan kedi koşarak bölgeden uzaklaştı. - ARDAHAN
Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı Son dakika: Memur-Sen eylem yapma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 10:48:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi esnafı otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]