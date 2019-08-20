Sanayi esnafı otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldu
27 dakika önce
Ardahan'da sanayi sitesi esnafı otomobilin altına sıkışan kedi için seferber oldu.
Ardahan Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:21 Kaynak: İHA
'da sanayi sitesi esnafı otomobilin altına sıkışan kedi için seferber oldu.
Ardahan Sanayi Sitesi'nde Asım Özer'e ait işyerindeki otomobilin muhafaza bölümüne giren kedi burada mahsur kaldı. Kedinin aracın altında sıkıştığını gören sanayi esnafı kediyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Kedini sıkıştığı yerden kurtaramayan esnaf otomobili lifte kaldırarak motor bölümünü söktükten sonra kedini sıkıştı yerden kurtardı. Sıkıştı yerden kurtulan kedi koşarak bölgeden uzaklaştı. - ARDAHAN
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