Sanayi esnafından yangın bölgesi için su yardımı - Son Dakika

Kütahya'da bir grup sanayi esnafı, Antalya ve Muğla'da devam eden yangınlar sonrası içecek suyu ihtiyacının olması üzerine bölge için harekete geçerek su kampanyası başlattı.

Kısa sürede 4 ton suyu toplayan ve sosyal medyadan bölge için ücretsiz nakliye yapacağı mesajını paylaşan bir vatandaş aracılığı ile bölgeye gönderildi.

Kütahya Fatih sanayi sitesinde toplanarak bölgeye gönderilen su yüklü kamyon yangın bölgesine gönderildi. Bölge için Manavgat Ticaret Odası ile irtibata geçerek yangın bölgeleri için çalışmalarını genişlettiklerini söyleyen sanayi esnafı diğer esnaflarında destekleri ile kısa sürede bölgeye su yüklü tır ve temel ihtiyaçların bölgeye ulaşması için yardımları kabul ettiklerini söylediler. - KÜTAHYA