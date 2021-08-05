Sanayi esnafının merakla beklediği Yeni Sanayi Sitesi Protokolü imzalandı - Son Dakika

Şehir içerisine sıkışıp kalan sanayi sitesinin taşınması için bir süredir arayışlar içinde bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı,Mayıs Belediye Meclisinden Sanayi Sitesinin taşınması hususuna Belediye Meclisinden yetki almıştı. TOKİ ile yürütülen görüşmelerin meyve vermesinin ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kırıkkale Oto Sanatkarları ve Demirciler Odası Başkanı arasında üçlü protokol imzaladı. Çevre yolu üzerinde Kırıkkale Belediyesi'nin de arsanın bulunduğu yere TOKİ tarafından inşa edilecek olan Sanayi Sitesi gerekleri karşılayan Modern bir yapıya sahip olacak.

BULUT VE SAYGILI PROTOKOLÜ İMZALADI

Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü konusunda Ankara'da yoğun görüşmeleri başarı ile tamamlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yeni Sanayi Sitesi Projesinin İhale ve İnşaat yapım süreçleri TOKİ tarafından yürütüleceğini söyledi.Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Kırıkkale için en önemli projelerden birini daha hayata geçtiğini belirterek "TOKİ, çevre yolunun bulunduğu yerde Sanayi Sitesi yapacak bizim sanayi sitesinde şuanda faaliyet gösteren esnaflarımıza oldukça cazip taksitler ile satışını yapacak. Burada sektörün içinde olan, bu işi yapanlar buradan yer alabilecekler. Dışarıdan başka kimse giremeyecek. Şehrimiz için önemli adımdı attık." İfadelerini kullandı