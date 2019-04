Sanayi Esnafının 'Tornacı Yenge'si

MARMARİS'te, tornacı dükkanında eşi Göksel Vatandaş ile (58) birlikte çalışan Romanya uyruklu Laura Vatandaş (44), kadınların her mesleği yapabileceğini gösterdi. Torna tezgahında görenlerin başta şaşırdığı, çevre esnafın 'Tornacı yenge' diye hitap ettiği Laura Vatandaş, mesleğinde takdir topladı.



Makine teknikeri Göksel Vatandaş ile Laura Vatandaş, 20 yıl önce Romanya'da tanıştı. Çiftin arkadaşlıkları, kısa sürede aşka dönüştü. Evlenen çift, İstanbul'a yerleşti. Dinini değiştirerek Müslüman olan Laura Vatandaş, evliliği sonrası çifte vatandaşlık hakkını elde etti. Eşine her konuda destek olan Laura Vatandaş, kocasının yoğun iş temposuna yardımcı olmak için harekete geçti. Her gün eşiyle iş yerine giderek tornacılık mesleğini çıraklıktan başlayarak öğrenmeye başlayan Laura Vatandaş, ayrıca gittiği kursları başarıyla tamamlayarak 8 yılda torna ustası oldu. Vatandaş çifti, İstanbul'un stresli hayatından kurtulmak için 4 yıl önce Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşti. Tornacı dükkanı açan Göksel Vatandaş, sanayi sitesindeki iş yerinde, eşi Laura Vatandaş ile birlikte çalışmaya başladı.



'KADININ BAŞARAMAYACAĞI BİR ŞEY YOKTUR, YETER Kİ İSTENSİN'



Esnafın 'Tornacı yenge' dediği Laura Vatandaş, "17 sene İstanbul'da kaldık. Bu süreçte eşimin yoğunluğuna yardımcı olmak için tornacılık mesleğime girdim. 24 saatimiz beraber geçti. Çok sevdiğim bir mesleğim oldu. Çok zevkli ve özen isteyen bir meslek. Kadının başaramayacağı bir şey yok, yeter ki istesin. Yaşamımın sonuna kadar eşimle beraber yan yana çalışıp güzel günler yaşayacağız" dedi.



Göksel Vatandaş ise, "Eşimle Romanya'da tanıştığımda kendisi market işiyle ilgileniyordu ve tornacılık mesleğini bilmiyordu. İstanbul'a yerleşip evlendiğimizde, yoğun iş tempoma yardımcı olmak için hevesle bana katıldı. Tornacılık mesleğine sıfırdan girerek 20 yılda harikalar yarattı. Kendisi kadınların yapamayacağı bir şey olmadığını ispatladı. Eşimle gurur duyuyor ve tebrik ediyorum. Bir erkeğin yaptığı işleri başardı. Ömrümüz yettiği sürece eşimle beraber torna tezgahlarında çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



