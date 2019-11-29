Son Dakika Haberleri: Sanayi esnafının yüzü sıcak asfaltla güldü
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Sanayi esnafının yüzü sıcak asfaltla güldü

6 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dükkanlarının önüne sıcak asfalt dökülen sanayi esnafının yüzü güldü.

Sanayi esnafının yüzü sıcak asfaltla güldü, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dükkanlarının önüne sıcak asfalt dökülen sanayi esnafının yüzü güldü.


Yıllardır toz toprak içinde olan sanayi esnafı, caddelerine sıcak asfalt dökülmesine sevindi. Orhaneli Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yollara sıcak asfalt yapıldı. Daha önce yine asfalt yapılan, fakat çok kısa sürede bozulan yol yüzünden toz toprak içinde kalan esnafın sesini Belediye Başkanı Ali Aykurt duyarak, onların isteklerini Büyükşehir Belediyesi ile yerine getirerek yüzleri güldürdü. Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen başkan Aykurt, esnafla sohbet edip çay içerken, "Hayırlı olsun, bundan sonra tozsuz topraksız bir ortamda çalışır, evinize ekmek götürürsünüz" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:54 Kaynak: İHA
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