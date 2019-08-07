Son Dakika Haberleri: Sanayi Esnafspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor
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Sanayi Esnafspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Sanayi Esnasfpor, yeni sezon çalışmalarını haftada üç antrenman ile sürdürüyor.

Sanayi Esnafspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor, System.String[]
Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Sanayi Esnasfpor, yeni sezon çalışmalarını haftada üç antrenman ile sürdürüyor.

Sanayi Esnafspor, 2019-202 sezonunda zirve iddiası ile yola çıkarken kadrosunu 12 yeni transfer ile güçlendirdi. Yeni sezon çalışmalarına Temmuz'un ilk haftasında başlayan Yeşil-Beyazlı takım Argıncık stadı'nda haftada 3 antrenman yapıyor. Sanayi Esnafspor Antrenörü Faruk Yıldız, çalışmaların sorunsuzbir şekilde devam ettiğini söylerken, "Kros, temel calismalar, kondisyon ve taktik gibi evreleri geçtik. Şimdi hazırlık maçlarına başlıyoruz. Yarın, Talas Anayurtspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Hedefimiz belli yeni bi çehresi olan genç ve iyi bir takım kurduk. İnşallah bunun da meyvesini toplayacağımız puanları alırız" dedi. - KAYSERİ
Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
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