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Sanayi Esnafspor şampiyonluğa odaklandı

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küm B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sanayi Esnafspor, sezon sonu şampiyonluğa inanıyor.

Sanayi Esnafspor şampiyonluğa odaklandı, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küm B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sanayi Esnafspor, sezon sonu şampiyonluğa inanıyor.


Ligin ilk yarısını 22 puan ile averajla 3.sırada tamamlayan Sanayi Esnafspor, ligin ikinci yarısında da kaldığı yerden devam etmenin planını yapıyor. Ligin ilk yarısında 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sanayi Esnafspor, 24 gol atıp 15 gol yedi.


Ligin ilk yarısını değerlendiren Sanayi Esnafspor Antrenörü Faruk Yıldız, "Sezonun ilk yarısını şöyle özetlemek gerekirse sezonu çok erken açan bir takımız. Temmuz ortası gibi çalışmalara başladık. Bunun açıkçası meyvelerini ligin ilk yarısında topladık oyun olarak istediğimiz seviyede değildik ama bazen kötü oynarken bile mücadelemizle puanlar almayı bildik. Şuan ligin zirvesinde 3 takım bulunuyoruz. Ligin ikinci yarısında bu 3 takımın kendi aralarında yapacağı maçlar şampiyonu belirleyeceğini düşünüyorum. İnşallah ilk yarıda ki oyunumuzun üstüne koyup bu seneyi şampiyon bitirip şampiyonluk kupasını rahmetli hocamız Mustafa Hür Öztürk hocamıza götürebiliriz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:41 Kaynak: İHA
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