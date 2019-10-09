Son Dakika Haberleri: Sanayi Esnafspor yemekte bir araya geldi
Son Dakika Spor Sanayi Esnafspor yemekte bir araya geldi

Sanayi Esnafspor yemekte bir araya geldi

1 saat önce

Kayseri 1.Amatör Küme ekiplerinden Sanayi Esnafspor, Gültepespor maçının ardından yemekte bir araya geldi.

Sanayi Esnafspor yemekte bir araya geldi, System.String[]

Kayseri 1.Amatör Küme ekiplerinden Sanayi Esnafspor, Gültepespor maçının ardından yemekte bir araya geldi. Yeşil-Beyazlılar ligin 4.haftasını BAY olarak geçecek.


Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Sanayi Esnafpor, ligin 3.haftasında aldığı Gültepespor galibiyeti sonrası yönetim, teknik heyet ve futbolcular Talas'ta özel bir mekan da akşam yemeğinde bir araya geldi. Ligde geride kalan 3.hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar bu haftayı en iyi şekilde değerlendirip ligin 5.haftasında oynayacağı Makfitspor hazırlıklarını sürdürüyor. Sanayi Esnafspor antrenörü Faruk Yıldız yaptığı açıklamada, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Bu sezon hedefimize ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Her maçımız çok önemli olduğu kadarıyla çok zor geçecek bunun farkındayız. Birlik ve beraberliğimiz üst seviyede. Son oynadığımız maçta da bunu herkese gösterdik. Bu haftayı maç yapmadan geçeceğiz. Bu bize iyi bir fırsat oldu hem dinlenme adına hem de sakatlarımızın aramıza katılması adına. Yönetim ve takım olarak akşam yemeğinde bir araya geldik. Bunu zaman zaman yapacağız. Takım olarak bunlardan geçiyor. İnşallah bu sezon bizim sezonumuz olacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:47 Kaynak: İHA
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