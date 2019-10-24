Sanayi firmalarına check-up gerek
49 dakika önce
İSO'nun ekim ayı olağan toplantısında konuşan Erdal Bahçıvan, deprem riskini de hatırlatarak İstanbul'da binaların eski olduğunu ve tüm sanayi firmalarına check-up yapılması gerektiğini bildirdi.
İSO'nun ekim ayı olağan toplantısında konuşan Erdal Bahçıvan, deprem riskini de hatırlatarak İstanbul'da binaların eski olduğunu ve tüm sanayi firmalarına check-up yapılması gerektiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:04
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