Son Dakika Haberleri: Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar liralık destek

Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar liralık destek

3 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak.

Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar liralık destek, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak. Yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:50 

Ekonomi
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