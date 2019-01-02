Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar liralık destek
3 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak. Yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:50
Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu
Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
Kabe İçin Tesettüre Giren Ünlü Sunucu, Takipçilerini Mest Etti!
Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu