Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019'da 5,6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak. Yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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