Sanayi içindeki ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Sanayi içindeki ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Sanayi içindeki ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu Tuzla da yer alan deri sanayi sitesinin içinde bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sanayi içindeki ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

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İSTANBUL - Tuzla da yer alan deri sanayi sitesinin içinde bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangının site güvenliği tarafından fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan çam ağaçlarını söndürmek için seferber oldu

Sanayi sitesi içerisinde çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi. Saat 02.30 sıralarında Tuzla, Aydınlı Mahallesinde yer alan deri sanayi sitesinin içindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangının sanayi sitesinin güvenliği tarafından fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangının meydana geldiği noktaya ulaşmakta güçlük çekti, yanan ağaçların çam ağacı olması üzerine alevlerin geniş alana kısa sürede yayılabileceğini düşünen ekipler zamanla yarıştı. Orhanlı İtfaiye istasyonuna bağlı 'Kurtarıcı' olarak bilinen özel itfaiye aracı bölgeye istendi ve diğer itfaiye araçlarını ormanlık alanda ki yangının bulunduğu tepe noktaya çekti. Çok sayıda itfaiye eri dört koldan alevleri kontrol altına alırken yaklaşık iki saat soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri bölgeyi abluka altına aldı

Yaklaşık beş yüz metre kare alanın küle döndüğü yangında itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken polis ekipleri ormanlık alan içerisinde geniş güvenlik önlemi alarak akşam saatlerinde orman içerisine giren birisi ya da birilerinin olup olmadığını araştırmaya başladı. Yangının kesin nedeni için soruşturma başlatılırken herhangi bir yaralanmaya karşı sağlık ekipleri soğutma çalışması sona erene kadar bölgede hazır bekletildi. Onlarca çam ağacının kül olduğu bölgede daha önceki aylarda da ufak çaplı yangın çıktığı iddia edildi.

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 04:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sanayi içindeki ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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