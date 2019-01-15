Son Dakika Haberleri: Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmette Toplam Ciro Yüzde 15.4 Arttı

Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmette Toplam Ciro Yüzde 15.4 Arttı

1 saat önce

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 arttı.

Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmette Toplam Ciro Yüzde 15.4 Arttı, System.String[]
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.6 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 6.3 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 17.1 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.6 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.3 azaldı. (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

Ekonomi
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